Entidades apoiam aprovação de urgência para a Lei do Gás

O Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), a Associação Brasileira do Biogás (ABiogás) e a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel) manifestaram apoio à aprovação do requerimento de urgência na tramitação do PL 6.407/2013 (Lei do Gás) pela Câmara dos Deputados, na quarta-feira (29/7). Em nota, o IBP declarou que a aprovação…