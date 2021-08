Engie sugere que hidrelétricas sejam ressarcidas pelo ESS com programa de redução de demanda Segundo Engie, escassez de chuvas já reflete sobre GSF, com impactos financeiros a usinas que integram MRE, e redução voluntária de demanda deslocaria mais a geração hídrica

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

A Engie sugere que a economia de energia obtida pelo Programa de Redução Voluntária de Demanda (RVD) seja incorporada no cômputo do deslocamento da geração hidrelétrica. O objetivo é que esses impactos sejam ressarcidos aos geradores hidrelétricos via Encargos de Serviços do Sistema (ESS). De acordo com a contribuição da Engie à consulta pública 114/2021,…