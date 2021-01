Enel atinge recorde mensal de energia importada da Argentina Em novembro do ano passado, comercializadora da companhia no Brasil adquiriu um total de 1.161 GWh

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A comercializadora da Enel no Brasil atingiu em novembro de 2020 o maior nível mensal de energia importada da Argentina desde a entrada em operação da Cien, em 2000, com um volume total de 1.161 GWh. A operação foi possível devido à transmissora e conversora Enel Cien, localizada em Garruchos, no Rio Grande do Sul,…