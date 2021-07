Enel aprofunda ligação entre mercado livre e renováveis com investimentos de R$ 5,6 bi Dos € 10 bilhões alocados para América Latina entre 2021 e 2023, cerca de 40% serão investidos no Brasil, que inclui adição de 1,2 GW eólico e 1 GW solar, segundo Nicola Cotugno

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Com 1,3 GW de novos projetos eólicos e solares em construção e investimentos de R$ 5,6 bilhões para os próximos anos, a estatal italiana Enel busca consolidar sua aposta na venda de energia renovável no mercado livre brasileiro, deixando de lado um passado no qual apostou nos contratos longos e estáveis do mercado regulado. Do…