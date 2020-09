Encerrada chamada conjunta das distribuidoras de gás A contratação da Petrobras por todas as distribuidoras participantes, nesse momento, reflete a necessidade de maior desenvolvimento regulatório do setor no Brasil

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A Chamada Pública Coordenada das Distribuidoras de Gás Canalizado do Sul, Sudeste e Centro Oeste – “Chamada Pública” se encerra, com o contrato de suprimento assinado em junho pela Sulgás. Participaram da chamada, iniciada em agosto de 2018, as MSGÁS (Mato Grosso do Sul), GasBrasiliano (São Paulo), Compagás (Paraná), SCGÁS (Santa Catarina) e Sulgás (Rio…