Emissão global de dívida sustentável cresce 78% em 2019

O volume de dívida sustentável emitida globalmente apresentou recorde em 2019, na comparação com anos anteriores, atingindo US$ 465 bilhões. O aumento foi de 78% em relação aos US$ 261,4 bilhões em 2018. Segundo dados da BloombergNEF, o montante acumulado ​​em todos os anos chegou a US$ 1,17 trilhão em 31 de dezembro de 2019.…