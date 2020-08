Emissão de Cbios deve acelerar no segundo semestre No total foram negociados até o momento, por todas as corretoras, 252,4 mil Cbios, a um preço médio de R$ 20

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A definição do regime de tributação dos créditos de descarbonização (Cbios), com a derrubada no dia 12/8 dos vetos presidenciais ao trecho da MP do Agro que taxava o título em 15%, vai ajudar a acelerar as emissões e a comercialização dos Cbios no segundo semestre, disse ao EnergiaHoje a superintendente executiva de Corporate Agro…