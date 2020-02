Emae mira repotenciação e novas usinas no Tietê Projeto decorre de planos do governo paulista para quando o rio Pinheiros estiver limpo

Com previsão de orçamento na casa de R$ 40 milhões, a Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), controlada pelo governo de São Paulo, irá desativar a subestação convencional que atende a usina elevatória Traição, no rio Pinheiros, e construir uma estrutura nova no mesmo site, porém em patamar abaixo do atual. A futura instalação…