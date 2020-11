Eletronorte substitui transformador do sistema Rondônia-Acre Já as obras da SE integradora Sossego (PA), desenvolvidas pela Energisa e monitoradas pela estatal, estão avançadas em relação ao prazo regulatório

A Eletronorte concluiu no começo de novembro a substituição do transformador TF10, do lado em 500 kV do bloco 2 da linha de transmissão que permite transporte de energia das usinas do Rio Madeira para o sistema Acre-Rondônia, (back-to-back) em operação que durou 15 dias. O transformador teve avarias, cujas causas serão investigadas pela Eletronorte.…