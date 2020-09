Eletronorte contrata estudos ambientais para ampliar UHE Coaracy Nunes

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

A Eletronorte contratou serviços técnicos especializados de estudos e levantamentos ambientais necessários à elaboração do Relatório Ambiental Simplificado (RAS) e do Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais (RDPA), para ampliação da capacidade de geração atual (78 MW) da UHE Coaracy Nunes (AP), implantando nova casa de força com duas unidades geradoras do tipo Kaplan de…