MP da Eletrobras: relator retira carvão e amplia térmicas para 8 mil MW Entre as mudanças estão a ampliação do dispositivo que obriga a contratação de térmicas e a retirada da emenda que estendia de 2027 para 2035 o período de subsídio da CDE à produção de carvão mineral na região Sul

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Como resultado das intensas negociações ocorridas desde a noite da última quarta-feira (16/06), quando os debates foram interrompidos, o relator no Senado do projeto de conversão em lei da MP 1.031/2021, da privatização da Eletrobras, Marcos Rogério (DEM-RO), fez mudanças no seu relatório, apresentado também ontem. Entre as mudanças mais importantes estão a ampliação do…