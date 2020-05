Eletrobras refuta decisão de fundo norueguês

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

A Eletrobras solicitou reconsideração de sua exclusão, realizada em função de alegadas violações de direitos humanos, do portfólio do Norwegian Government Pension Fund Global. A estatal alega que a decisão do fundo de pensões, administrado pelo banco central da Noruega, foi baseada em informações não atualizadas sobre sua participação no projeto da UHE Belo Monte, desconsiderando…