Eletrobras precifica títulos internacionais

A Eletrobras informou nesta quinta-feira (30/1) a precificação de seus títulos recentemente emitidos no mercado internacional, em desdobramento do comunicado ao mercado emitido na semana anterior. As notes com vencimento em 2025 tem valor em conjunto de US$ 500 milhões, oferecendo 3,625% de retorno, ao passo que as com vencimento em 2030 remontam ao total…