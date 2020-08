Obras de Angra 3 retomam em outubro de 2021 Companhia divulga cronograma do projeto, com objetivo de que a usina entre em operação em 2026

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

A Eletrobras planeja retomar as obras da usina nuclear Angra 3 em outubro de 2021, com início da concretagem e montagens, informou a companhia em teleconferência com acionistas na quinta-feira (13/08). A empresa adota um plano de aceleração do caminho crítico, que consiste em ações para preparar o projeto para receber a empresa de EPC…