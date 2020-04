Eletrobras abre chamada pública de eficiência de R$ 16 milhões Inscrições para a primeira etapa do programa, desenvolvido em parceria com Firjan Senai, começam em 27/4

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A Eletrobras, por meio do Procel, lançou, em parceria com a Firjan Senai, programa para desenvolver soluções em eficiência energética, para estruturar negócios e disponibilizar produtos. Os recursos disponibilizados são de R$ 16,67 milhões, dos quais cerca de 90% provém do Procel. A primeira das quatro chamadas públicas previstas do “Programa Lab Procel” voltado para…