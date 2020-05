Eletrisa prepara investimento de R$ 235 mi, apesar da crise Associação de aproximadamente 400 investidores comercializa energia no mercado livre e tem sete PCHs que somam 37 MW em licenciamento no Sul

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Especializada em investimentos e gestão de PCHs e CGHs, a catarinense Eletrisa prepara a construção de sete novas usinas no Rio Grande Sul e Santa Catarina, com capacidade, no conjunto, de 37 MW, totalizando investimentos de R$ 235 milhões. “Mesmo neste cenário momentaneamente adverso, mantemos nossa intenção de dar início aos projetos no Sul do…