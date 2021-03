EDP inicia operação de linha de transmissão e subestações no Maranhão Conclusão das etapas necessárias para a energização do trecho aconteceu 17 meses antes da data prevista pela Aneel

A EDP Brasil anunciou a conclusão das etapas necessárias para a energização e integração ao Sistema Interligado Nacional (SIN) de um dos dois trechos do Lote 07 de linhas de transmissão no Maranhão. Nesta primeira etapa estão contempladas a linha que conecta as subestações São Luís IV e São Luís II, bem como as próprias…