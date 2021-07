EDP considera ter boa gestão hídrica diante da crise Companhia está se empenhando para mitigar qualquer impacto adicional da crise em seus negócios e teve alta de 45,2% no lucro líquido no segundo trimestre

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Com o agravamento da crise hídrica no Brasil, a EDP vem trabalhando para mitigar qualquer impacto adicional e considera estar sendo bem-sucedida nessa tarefa. A empresa controlou o risco hidrológico do segundo trimestre deste ano através das medidas de proteção do portfólio, como repactuação do GSF, operações de hedge e garantia física descontratada. Como resultado,…