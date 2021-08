Editorial: Sinais perigosamente trocados Ao tentar trazer uma aparente normalidade à população, o governo só adiciona mais incertezas no cenário, deixando os agentes do setor e a população em geral sem saber exatamente o que está acontecendo

A crise hídrica que vivemos não começou ontem. Ela teve início no ano passado, marcado pela pandemia de Covid-19, que foi ruim de chuvas, e prosseguiu por este 2021. Em 2020, dizia-se nos bastidores que o sistema elétrico não correu riscos porque as medidas para tentar inibir a disseminação do coronavírus impediram um quadro severo. A evolução da vacinação, o cansaço de se manter dentro de casa por muito tempo e a quebradeira de empresas, com reflexos nos empregos, fez com que a economia tentasse retomar seu rumo. Com isso, o consumo de energia acompanhou esse movimento.

Os sinais da crise vinham sendo emitidos desde o fim do ano passado. A Aneel havia “esverdeado” as bandeiras tarifárias até dezembro último, mas o atraso das chuvas obrigou a agência a retomar a sinalização no último mês do ano. Mês a mês, a crise cresceu inversamente proporcional ao estoque de água dos reservatórios.

Já os sinais emitidos pelas autoridades energéticas, porém, são ambíguos e insuficientes para evitar cortes de carga ou apagões. Ao tentar trazer uma aparente normalidade à população, o governo só adiciona mais incertezas no cenário, deixando os agentes do setor e a população em geral sem saber exatamente o que está acontecendo. Dois exemplos de que a mensagem está equivocada aconteceram neste mês de agosto.

Há duas semanas, aproximadamente, o ministro Bento Albuquerque visitou Minas Gerais para acompanhar a inauguração de um programa de hidrogênio verde desenvolvido pela Cemig. O tema é de extrema importância… mas para o futuro do país, dentro de uma agenda que merece discussão ampla e transparente. Só que o quadro atual não vai ser resolvido com uma usina de hidrogênio verde que supostamente será instalada em poucos dias.

Outro exemplo de sinalização oposta à gravidade do quadro foi o recente road show da equipe do ministério, Bento à frente, nos Estados Unidos. Novamente, não se ignora a importância de se atrair investimentos para a expansão da oferta de energia – pelo contrário, é louvável a iniciativa. Mas isso aconteceu quando o custo marginal de operação (CMO) estava paquerando os R$ 3.000,00/MWh – cerca de 50% do custo do déficit.

CMO é a sigla que indica quanto custa a geração da usina mais cara para o sistema, ou seja, não existe nenhuma térmica com esse valor. Todas as termelétricas estão em operação plena. Eólicas geram quando há vento – e os recordes bem-vindos nem sempre acontecem nos horários de ponta. O road show poderia esperar – ou poderia contar com menos pessoas na comitiva.

Não custa lembrar: o desenho institucional colocou Bento Albuquerque como o gestor do gabinete de crise. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) é presidido pelo MME. A recém-criada Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) é presidida pelo ministro. A presença constante dele em Brasília não significa que o quadro é mortal, mas sim que a gravidade está sendo tratada com a diligência necessária.

No momento em que o governo recorre a campanhas educativas para estimular a população a economizar energia, os sinais precisam ser bem claros para todos. Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (25/08), Bento Albuquerque liderou uma equipe de autoridades do setor energético para comentar medidas recentes de combate à crise hídrica.

Entrevista esta que chegou a ter cerca de 1.500 pessoas acompanhando no canal do MME no YouTube – sem contar com as pessoas que acompanharam pelo perfil da pasta no Facebook. Só isso é um sinal do alto interesse sobre a questão. Muitos eventos do setor não têm ou tiveram 1.500 pessoas assistindo simultaneamente uma transmissão ao vivo – e isso não é um demérito desses eventos.

Em linhas gerais, não se falou nada além do que já havia sido divulgado, mas uma das mensagens pretendidas era a de mostrar que o governo federal estava dando o exemplo de sacrifício que se espera com a edição de um decreto que estabelece medidas de redução de consumo por órgãos da administração federal espalhados por 22 mil unidades consumidoras. E que o governo não trabalha com racionamento.

Mas sabe-se pouco sobre como será o programa de redução voluntária de demanda dos consumidores livres, lançado recentemente, e dos cativos, ainda em estudo. Ao se convocar uma coletiva, a expectativa era de que se detalhasse os planos de redução de consumo, com metas, valores, prazos e economia pretendida – ainda que fosse algo voluntário, já que não se admite racionamento.

Como se pode pedir sacrifícios a uma população já açoitada pela pandemia, sem saber quais serão os benefícios? Falar de geração merchant a R$ 2 mil/MWh não é palpável para a Maria e para o José que estão tentando entender como a conta de luz sobe vertiginosamente sem ter salários acompanhando no mesmo ritmo.

Desperdiçou-se a oportunidade de se passar o real quadro de gravidade e a imagem é de uma falsa tranquilidade que alimenta especulações.

É importante que todos os envolvidos na gestão da crise, a começar pelo ministro, entendam que há algo muito mais grave do que um racionamento, que é a ocorrência de cortes de carga, nos horários de pico. Nem todos os hospitais do país possuem geradores, mas muitos ainda têm enfermarias e UTIs lotadas de pacientes com Covid-19. Apagão significa vacinas estragando nos refrigeradores das unidades de saúde.

Apagões significam sinais apagados, pessoas presas em elevadores, trânsito caótico com semáforos apagados, perda de produtos em supermercados, indústrias etc. Para se recordar do que se trata um apagão, basta consultar no Google sobre o que aconteceu no Amapá em novembro.

Reportagens sobre a crise hídrica vêm sendo publicadas recorrentemente por vários veículos (desde este EnergiaHoje até publicações menos especializadas e mais generalistas). Especialistas do setor vêm alertando sobre a pior hidrologia da história há vários meses – quem atua no setor elétrico sabe exatamente o que está acontecendo.

As soluções não são 100% conhecidas, mas requerem muita negociação baseada na plena consciência do quadro energético. O setor elétrico e os consumidores não têm como contribuir com o sistema sem ter a real exatidão dos planos do governo e se deparando com sinais contraditórios.