EDF Renewables investirá R$ 1 bilhão em eólica na Paraíba Companhia vai gerar cerca de 600 empregos na fase de construção do parque Serra do Seridó, que terá início no primeiro semestre de 2021

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A EDF Renewables vai instalar, a partir do primeiro semestre de 2021, o parque eólico Serra do Seridó, nos municípios de Junco do Seridó e Santa Luzia, na Paraíba, com investimento de R$ 1 bilhão. A companhia possui outorga para as oito usinas que compõem o parque, totalizando 287,6 MW de potência. Serão gerados cerca…