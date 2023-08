Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

A EDF Renewables anuciou hoje (30) o início da operação comercial da fase 1 do parque eólico Serra do Seridó, localizado nos municípios paraibanos de Junco do Seridó, Santa Luzia, Salgadinho e Assunção. Com investimento de cerca de R$ 1,4 bilhão, financiado pelo Banco do Nordeste e pelo Banco do Brasil (repassador do Fundo de…