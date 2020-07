Duas usinas de Furnas obtém selo I-REC

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

Duas usinas operadas por Furnas foram homologadas por organização internacional que estabelece padrões globais de rastreamento de atributos ambientais de energia. Os parques eólicos do complexo Fortim (123 MW), no Ceará, e a hidrelétrica Itumbiara (2.082 MW), em Goiás, obtiveram o selo I-REC (Renewable Energy Certificate), do International REC Standard, emitido no Brasil pelo Instituto…