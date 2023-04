Distribuidoras pedem revisão de tarifas por mudança em Itaipu

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

A ratificação pela diretoria da Aneel da tarifa definitiva de repasse da energia de Itaipu às distribuidoras este ano, fixada no equivalente a US$ 20,23, levou as distribuidoras, representadas pela Abradee, a pedir que fossem republicadas as resoluções que fixaram as tarifas das seis concessionárias que tiveram seus reajustes aprovados antes da definição do preço…