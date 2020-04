Distribuidoras pedem redução antecipada do preço do gás à Petrobras

Distribuidoras pedem redução antecipada do preço do gás à Petrobras Empresas também reivindicam parcelamento de contas. Cláusulas de take-or-pay foram suspensas temporariamente

Pressionadas pela paralisação da economia em virtude da pandemia do Covid-19, as distribuidoras de gás canalizado negociam com a Petrobras mudanças temporárias nas condições contratuais. Para isso, as distribuidoras já acionaram o dispositivo de Força Maior ou Caso Fortuito em seus contratos, e conseguiram que a Petrobras suspendesse temporariamente as cláusulas de take-or-pay e encargo…