Distribuidoras de gás do Centro-Sul selecionam 11 supridores em chamada pública Empresas analisarão mais de 100 propostas em negociações individuais com fornecedores, para entrega do gás a partir de 2022

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

As distribuidoras de gás canalizado do centro-sul do país encerraram a fase inicial da segunda chamada pública coordenada (CP22 ) de fornecimento, com a seleção de 11 supridores para a etapa de negociações individuais. Entre as empresas selecionadas estão as petroleiras Petrobras e Shell, os comercializadores GasBridge, Trafigura, EBrasil, Compass, New Fortress e Nimofast, além…