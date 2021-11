Distribuidoras de gás ainda possuem alto volume não contratado a poucas semanas do fim do ano Além do aumento sem precedentes nos preços, setor terá diversos supridores a partir de 2022, mas descontratação requer rapidez contra falta de gás, diz Rivaldo Moreira, da Gas Energy

O ano de 2022 trará um novo cenário para o mercado de gás natural no Brasil. Além do aumento sem precedentes nos preços, o setor passará a lidar com diversos supridores, e não apenas a Petrobras, para abastecer as distribuidoras estaduais e ainda valores diferentes vigorando entre as regiões do País. Enquanto as concessionárias do…