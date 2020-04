Distribuição atinge melhores indicadores da história em 2019 Ao longo do ano passado, na média do Brasil, o serviço permaneceu disponível por 99,85% do tempo e os consumidores ficaram 12,77 horas sem energia

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A qualidade dos serviços de distribuição melhorou e atingiu níveis recordes em 2019, apontam os indicadores DEC e FEC apurados pela Aneel. Os índices medem, respectivamente, a duração e a frenquência das interrupções no fornecimento da energia. Ao longo do ano passado, o serviço permaneceu disponível por 99,85% do tempo, na média do Brasil. Em…