Desinvestimento da Petrobras em gás continua, apesar do Covid-19 Prazos podem ser alterados no âmbito do TCC, se houver falta de investidores interessados, ou queda excessiva de preços nos ativos

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Apesar da crise provocada pela pandemia do coronavírus, a Petrobras continua trabalhando para cumprir as metas de desinvestimento nos ativos de gás natural, previstas no TCC assinado com o Cade. Em webinar promovido pela consultoria MegaWhat, na quinta-feira (9/4), o gerente-geral de Planejamento e Marketing de Refino e Gás da Petrobras, Alvaro Tupiassu, afirmou que…