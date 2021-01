Desafio do RenovaBio é popularizar Cbios, afetada por ações judiciais Governo eleva em mais de 70% meta obrigatória para 2021, mas imagem do programa foi marcada por judicialização do cumprimento dos percentuais

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

O governo federal elevou em mais de 70% as metas de aquisição de Crédito de Descarbonização (Cbios) para 2021, em comparação com o ano passado, quando atendeu o pleito de parte do mercado e reduziu o valor-alvo. No entanto, o desafio será popularizar o mecanismo e lustrar a imagem do programa, arranhada com as divergências…