Dependência de térmicas torna Manaus a maior poluidora do setor de energia elétrica do país

Estudo do Observatório do Clima, lançado segunda-feira (13/6), que quantifica as emissões de gases de efeito estufa dos municípios brasileiros, apontou que a cidade de Manaus (AM) é a maior responsável por emissões provenientes da geração de energia elétrica do país. Com o ano-base de 2019, Manaus emitiu 5,02 milhões de toneladas brutas de CO2…