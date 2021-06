Debêntures incentivadas poderão financiar obras de resíduos urbanos no RJ É a primeira vez que o MDR autoriza o uso dos títulos para obras desse tipo; até R$ 450 milhões poderão ser captados no mercado para a ampliação do Centro de Tratamento de Resíduos Rio (CTR Rio)

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) autorizou, pela primeira vez, o uso de debêntures incentivadas para o financiamento de obras relacionadas a manejo de resíduos sólidos urbanos. A modalidade é amplamente utilizada pelo mercado de energia, com autorizações pelo MME. Agora, a empresa Ciclus Ambiental do Brasil poderá captar até R$ 450 milhões no mercado…