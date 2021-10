Crise hídrica dá pequeno alívio, mas ainda demanda atenção Chuvas tidas como mais relevantes deram um refresco no quadro energético, especialmente no Sul, que fecha setembro com armazenamento acima do previsto para o mês, segundo CMSE

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

A crise hídrica deu um pequeno alívio, mas ainda demanda situação de atenção e monitoramento permanente pelas autoridades energéticas. Em reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), a conclusão da análise do cenário é de que já foram observadas chuvas consideradas mais relevantes em algumas partes do país, com destaque no Sul. As…