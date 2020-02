CPFL Energia fora da lista da bolsa de NY

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

A CPFL Energia comunicou ao mercado da deslistagem de suas ações da bolsa de valores de Nova Iorque (EUA), a partir desta segunda-feira (10/2). A medida é desdobramento do processo de retirada anunciado em dezembro pelo grupo. A companhia ressalta que, por enquanto, manterá seu registro com a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC – equivalente…