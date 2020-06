CPFL adquire 0,035% da CPFL Renováveis em OPA Após a liquidação do leilão, no próximo dia 15/06, as ações em circulação remanescentes representarão 0,021%

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A CPFL Renováveis realizou nesta quarta-feira (10/06) o leilão de oferta pública de aquisição das ações ordinárias de sua emissão em circulação no mercado, unificando as modalidades para fins de conversão de seu registro de companhia aberta categoria “A” para categoria “B” e saída do Novo Mercado, na B3. Como resultado do leilão, a CPFL…