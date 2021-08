Copel vai instalar medidores inteligentes em mais nove cidades do Paraná Os municípios contemplados são: Capanema; Pitanga; Planalto; Realeza; Ampére; Boa Ventura do São Roque; Pranchita; Santa Izabel do Oeste e Turvo

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Após atingir a marca de 28 mil medidores inteligentes instalados em Pato Branco, a Copel anunciou que mais nove cidades serão beneficiadas com o programa Rede Elétrica Inteligente (REI). Os municípios contemplados são: Capanema; Pitanga; Planalto; Realeza; Ampére; Boa Ventura do São Roque; Pranchita; Santa Izabel do Oeste e Turvo, todos localizados no Paraná. O…