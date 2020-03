Copel atribui atrasos em projeto de transmissão ao vandalismo

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

A Copel informa que as obras de um projeto de transmissão sofreram atrasos devido a ataques de vandalismo contra as instalações, o que levou à revisão do cronograma. O empreendimento envolve a construção de 885 km de linhas em São Paulo e Paraná, que agora contam com previsão de conclusão até maio de 2020, afirmou…