Conversão para GNV dá sinais de recuperação no último trimestre Com possibilidade de garantir descontos no IPVA 2021 e competitividade em relação à gasolina e etanol, demanda reaparece e fabricante retoma produção de cilindros

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Após queda brusca durante os meses mais rígidos de isolamento social e fechamento de comércio, a conversão de combustível de veículos para o GNV acelerou neste último trimestre. O desconto do IPVA, que no Rio de Janeiro chega a 66% do valor do imposto, é um dos principais atrativos para a adaptação do veículo, mas…