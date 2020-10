MME diz que governo faz todo o possível pelo Plano de Modernização Em respostas a críticas de que ritmo estaria aquém do esperado, Marizete Pereira afirma que 21% das ações previstas foram atendidas e pandemia influiu no debate

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

O governo tem feito “tudo o que é possível” para colocar em prática as ações previstas no Plano de Modernização do Setor Elétrico, afirmou nesta quinta-feira (29/10) a secretária-executiva do MME, Marizete Pereira, em respostas ao ritmo mais lento da entrada em vigor de medidas do pacote, com previsão de conclusão dos trabalhos em 2022.…