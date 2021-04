Consumo de energia cresce no pior mês da pandemia em 2021 Dados da CCEE apontam crescimento de 5,5% na demanda no mês passado, mesmo com medidas mais restritivas de combate ao coronavírus

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Março é o período mais crítico da pandemia de Covid-19 no país, com média móvel de óbitos na casa de 3 mil pessoas, o que demandou a adoção de medidas mais restritivas para impedir a disseminação do coronavírus – em algumas cidades, houve até lockdown. No entanto, o impacto sobre a atividade econômica indica ter…