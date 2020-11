Consumidores vão arcar com geração emergencial do Amapá

Consumidores vão arcar com geração emergencial do Amapá Despesas com contratação de 40 MW imediatos e 150 MW nos próximos 180 dias serão cobertos pelo ESS; Eletronorte coordenará compra de energia

Com a energia restabelecida na maior parte do país, o Amapá tenta reencontrar a normalidade. A carga retornou no sábado (09/11), parcialmente, nas 14 das 16 cidades – segundo o MME, 65% da energia necessária havia sido restabelecida, e de forma intermitente, com rodízio de seis horas entre os consumidores. No entanto, parte do custo…