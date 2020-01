Olá, nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Se já for assinante, faça seu login Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

A quantidade de consumidores de gás natural canalizado no Rio Grande do Norte aumentou 12,18% em 2019. De acordo com a Potigás, foram interligados à rede de gasodutos 2.738 clientes, a maioria do segmento residencial, o que levou a empresa a fechar o ano com 25.661 usuários, distribuídos por quatro segmentos de atuação (comercial, residencial,…