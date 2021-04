Consulta pública vai discutir melhorias nos Procedimentos de Rede Reestruturação do plano será feita para adequar as regras vigentes com as novas diretrizes implantadas, afirma Aneel

A Aneel abre a partir desta quinta-feira (29/04) uma consulta pública para discutir melhorias nos Procedimentos de Rede (Proret). A reestruturação do plano será feita para adequar as regras vigentes com as novas diretrizes implantadas. Uma das mudanças que impulsionaram a revisão foi a modificação no rito de elaboração e publicação do Plano de Outorgas…