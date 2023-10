Construção de gasoduto de Cuiabá está 97% concluída

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

As obras do gasoduto de distribuição de gás natural responsável por abastecer empresas do distrito industrial de Cuiabá (MT) estão 97% concluídas. No total, a rede terá 39 km de extensão e capacidade de fornecer 4,5 milhões de m³/mês do combustível. Agora, a construção está na fase de instalação do city gate – estação central responsável pela…