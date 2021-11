Confira a agenda da próxima semana no setor elétrico – e programe-se Semana conta com a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de várias empresas e com um evento de cinco dias do Egaese

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A agenda da próxima semana – lotada de eventos, contará com a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2021 de várias empresas, com um evento de cinco dias do Egaese – Encontro de Gestão de Ativos para Empresas do Setor Elétrico e com o Congresso Nacional de Regulação e também de Geração Distribuída. Confira…