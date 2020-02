Condições hidrológicas mais favoráveis em fevereiro Cenário motiva queda de preços tanto no mercado regulado (bandeiras) quanto no mercado de curto prazo (PLD)

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

As condições hidrológicas para fevereiro estão mais favoráveis ao aumento de produção das UHEs e de sua participação no atendimento à demanda de energia do SIN, conforme esperado nesse período do ano. Ao diminuir a necessidade de acionamento das termelétricas, o cenário contribui para reduzir o preço da energia no mercado de curto prazo (PLD)…