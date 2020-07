Compagás e CIBiogás querem desenvolver biometano no PR Termo de cooperação prevê trabalhos conjuntos para viabilizar essa cadeia produtiva no estado

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A Compagas assinou termo de compromisso com o CIBiogás (Centro Internacional de Energias Renováveis) para desenvolver estudos e projetos de biometano no Paraná. “Apoiamos iniciativas assim, que melhorem as alternativas de suprimento a uma parte fundamental do estado”, afirma Rafael Lamastra Junior, diretor-presidente da Compagas. “Com essa parceria, a proposta é estudar condições competitivas de…