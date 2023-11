Como crescer de forma segura priorizando as fontes renováveis? O caso da Região Sul

No Brasil, com sua matriz elétrica renovável, as emissões dos gases de efeito estufa do setor de geração de eletricidade representam apenas 2% das emissões totais do país.

Pode-se considerar, portanto, que o setor elétrico nacional já tenha realizado a transição energética e, ainda assim, sua melhoria deve ser continuamente perseguida. Por isso a EPE (Empresa de Pesquisa Energética) prevê que o crescimento da geração de energia será principalmente por meio das fontes eólica e solar, com um incremento previsto de 46 GW até 2031, de acordo com o Plano Decenal de Expansão 2031 (PDE).

Então, como aumentar a participação das renováveis, diminuir ainda mais as emissões de gases de efeito estufa do setor e, ao mesmo tempo, manter a segurança do sistema elétrico? Essa é a pergunta central que motivou a reflexão proposta neste artigo.

Para fazer frente a esse forte crescimento das fontes renováveis não-controláveis e manter a segurança operacional, o PDE prevê também a instalação de 18,1 GW de novas usinas termelétricas a gás natural no país em seu cenário de referência, sendo 10,1 GW de usinas totalmente flexíveis e 8,0 GW de usinas com 70% de inflexibilidade referentes ao cumprimento da Lei 14.182/22 (capitalização da Eletrobras), assim distribuídos:

Do montante de 10,1 GW de usinas flexíveis contemplados no PDE, 7,5 GW são sinalizados para a região Sul com tecnologia de ciclo aberto, 2,4 GW na região Sudeste/Centro-Oeste, e 200 MW na região Nordeste. A escolha pela tecnologia de ciclo aberto indica que o sistema necessita do requisito “ponta” como prioridade para a expansão ao mínimo custo global.

Os 8,0 GW da Lei 14.182/22 estão distribuídos compulsoriamente da seguinte forma: 2,5 GW na Região Norte, 1,0 GW na Região Nordeste, 2,5 GW na Região Centro-Oeste e 2,0 GW na Região Sudeste. Atentar que a Região Sul não foi contemplada na Lei.

O gráfico de barras mostra um despacho típico esperado das termelétricas a ciclo aberto, no patamar de ponta da curva de carga do sistema, para o Cenário de Referência do PDE. Verifica-se que esses montantes comprovam que realmente o papel dessas termelétricas é o de suprir potência ao sistema, principalmente na Região Sul, conforme observada na figura. Desta forma, qual a melhor maneira de atender a demanda de ponta da Região Sul?

O modelo computacional MDI (Modelo de Decisão de Investimento), através da otimização do custo total de investimento e operação da expansão de geração e transmissão, é utilizado no PDE para a elaboração dos estudos de planejamento da EPE, resultando na indicação da tecnologia e localização das usinas para atendimento da demanda elétrica do país.

Esse modelo é o instrumento de planejamento da EPE que vai indicar a tecnologia e a localização das usinas para atender a demanda elétrica do país. No entanto, o MDI não considera em sua otimização, as taxas de falha (indisponibilidade) do sistema de transmissão. Caso fosse considerado, confirmaria ainda mais a necessidade locacional das usinas termelétricas nas regiões indicadas.

Vale ressaltar que a necessidade de ponta pode ser atendida com outras opções de expansão que não as termelétricas a ciclo aberto, tais como usinas hidrelétricas reversíveis e baterias. No entanto, essas tecnologias dificilmente poderão ser implantadas nos próximos cinco anos, tanto por aspectos de custos de instalação e escala, como por questões regulatórias.

Já as termelétricas a gás natural são utilizadas em grande escala no mundo todo e podem atender ao sistema para prover o serviço de ponta/potência. Por isso, o gás é considerado estratégico para a confiabilidade do sistema, funcionando como complementar e não como base.

Nesse panorama, surge a importância de se viabilizar os leilões locacionais para atender demandas específicas, já previstos na Lei nº 14.120/21 que implementa o leilão de reserva de capacidade.

Existe uma corrente de especialistas para os quais esse tipo de leilão daria ao planejador o controle sobre a expansão. Por outro lado, ao se desenhar um leilão aberto a todas as regiões, o resultado poderia conduzir a soluções distantes das obtidas a menor custo total nos estudos de planejamento do PDE.

Os leilões da última década, de abrangência “nacional”, resultaram em expansão termelétrica localizada majoritariamente nas regiões Norte e Nordeste, principalmente em função de subsídios aplicados nesses empreendimentos, confirmando o distanciamento dos sinais emanados dos estudos de planejamento. Em consequência, essa expansão da geração acarreta necessidade ainda maior de expansão do sistema de transmissão.

O recente episódio do “apagão” no Sistema Interligado Nacional (SIN) de 15 de agosto de 2023, levanta o debate sobre a importância da expansão do sistema menos dependente das grandes interligações. O caso da região Sul, que demanda uma necessidade de ponta de 7,5 GW nos próximos anos, requer atenção especial. O Sul possui uma relevante capacidade de geração de energia de fontes não-controláveis com mais de 8,3 GW em operação.

Mesmo assim não foi contemplado nos leilões da Lei 14.182/22 e, sem o sinal locacional dos leilões, corre o risco de não conseguir contratar a necessidade de ponta indicada pela EPE, podendo afetar a segurança energética da região.

Jorge Trinkenreich é formado em Engenharia Elétrica pela PUC-Rio, mestre em Sistemas de Informação pela PUC-Rio e tem MBA em Energia Elétrica pela UFRJ. Atualmente é gerente de planejamento energético da Arpoador Energia.