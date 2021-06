Comitê do São Francisco quer manter vazão de Xingó Estão querendo usar o rio "como se fosse uma máquina de lavar", afirma Anivaldo Miranda, presidente do comitê, contra flexibilização de restrições proposta à ANA

O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), Anivaldo Miranda, disse nesta terça-feira (01/06) em entrevista que estão querendo usar o rio “como se fosse uma máquina de lavar” que pode ter suas funções alteradas a qualquer momento. A declaração é relativa ao pleito do ONS, por intermédio do CMSE, para…