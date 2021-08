Comissão aprova projeto para produção de energia renovável em assentamentos Iniciativa permite que trabalhadores rurais assentados celebrem contratos com terceiros para exploração do potencial de energia eólica ou solar existente no imóvel

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) aprovou um projeto que permite que trabalhadores rurais assentados celebrem contratos com terceiros para exploração do potencial de energia renovável existente no imóvel. Para serem efetuados, os acordos dependem da autorização do Incra. A proposta foi votada pelos senadores nesta quinta-feira (05/08). O texto passará por turno…