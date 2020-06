CNPE nega aumento da mistura de biodiesel ao diesel Apesar do pedidos de associações de produtores, conselho entendeu que segmento é um dos menos afetados pela pandemia, em comparação com demais combustíveis

Em reunião realizada na quinta-feira (04/06), o Conselho Nacional de Política Energética, entre outras deliberações, decidiu negar a antecipação do B13 para o mercado do diesel. Associações de produtores de biodiesel (Abiove, Aprobio e Ubrabio) haviam submetido, em abril deste ano, pedido de antecipação do percentual mínimo obrigatório de biodiesel no óleo diesel ao consumidor,…